ハリー・ポッターのめじるしアクセ第4弾がガシャポンに登場! 「待ってルーピンおるよーーー!!!!!!」「手配書アツい」と話題
バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」に2月第4週、ハリー・ポッターのめじるしアクセサリー第4弾が登場しました!
ガシャポン「ハリー・ポッター めじるしアクセサリー+4」
大人気ハリー・ポッターめじるしアクセサリー+の第4弾は、並べて集めたくなるオリジナルデザインの箱と、めじるしアクセサリーの豪華セット!
ラインアップは「アズカバン マグショットボード&シリウス・ブラック手配書」「忍びの地図&ハリー・ポッターの杖」「まね妖怪のボガート」「怪物的な怪物の本」「夜の騎士バス」の全5で、1回400円となっています。
このニュースに、「どわーーーー!!!!!!!!!!! 待ってルーピンおるようわーーー!!!!!!」「フォイだ‼‼‼ 迎えにいくぞドラ子𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬」「手配書アツい」「全部欲しい」「ガチャガチャ探しの旅します」と話題に。ちょっと渋いラインアップがファンにはたまりませんね。気になる方は、お早めにガシャポン自販機をチェックしてみてくださいね。
(C)BANDAI
【商品情報】／ハリー・ポッターめじるしアクセサリー＋4（税込400円）＼大人気『ハリー・ポッター』のめじるしアクセサリー＋の４弾が登場🪄オリジナルデザインの箱とめじるしアクセサリーがセットの豪華仕様です✨@hpst_jp#ハリポタ #ハリーポッター #ガシャポン… pic.twitter.com/pVqIaMhkPE- 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) February 26, 2026
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部
