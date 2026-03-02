通貨オプション ボラティリティー 中東有事もヘッジ需要は落ち着く ドル円１週間８．８％付近
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.76 7.76 7.96 8.37
1MO 9.23 6.78 8.37 7.63
3MO 9.25 6.49 8.47 7.57
6MO 9.41 6.71 8.71 7.71
9MO 9.51 6.98 8.84 7.90
1YR 9.47 7.13 8.89 7.97
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.36 11.74 9.57
1MO 8.86 10.32 8.57
3MO 9.09 9.80 8.11
6MO 9.40 9.85 8.17
9MO 9.54 9.95 8.29
1YR 9.58 9.95 8.32
東京時間16:30現在 参考値
ドル円１週間は８．７６％、ユーロドル１週間は７．７６％で推移している。ドル円は１カ月９．２３％よりも低く、ユーロドル１カ月６．７８％より高い水準。中東での有事発生は、円相場よりもドル相場への影響が大きくなっている。ただ、パニック的なヘッジ需要はみられていない。
