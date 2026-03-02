通貨オプション　ボラティリティー　中東有事もヘッジ需要は落ち着く　ドル円１週間８．８％付近

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.76　7.76　7.96　8.37
1MO　9.23　6.78　8.37　7.63
3MO　9.25　6.49　8.47　7.57
6MO　9.41　6.71　8.71　7.71
9MO　9.51　6.98　8.84　7.90
1YR　9.47　7.13　8.89　7.97

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.36　11.74　9.57
1MO　8.86　10.32　8.57
3MO　9.09　9.80　8.11
6MO　9.40　9.85　8.17
9MO　9.54　9.95　8.29
1YR　9.58　9.95　8.32
東京時間16:30現在　参考値

　ドル円１週間は８．７６％、ユーロドル１週間は７．７６％で推移している。ドル円は１カ月９．２３％よりも低く、ユーロドル１カ月６．７８％より高い水準。中東での有事発生は、円相場よりもドル相場への影響が大きくなっている。ただ、パニック的なヘッジ需要はみられていない。