峯岸みなみ、小学生の夢“アイドルかキャバ嬢”に懸念「あまり良くない」 今泉佑唯も複雑な本音吐露
元AKB48の峯岸みなみ、元欅坂46の今泉佑唯が、1日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』(毎週日曜 後9：00)の#5に出演した。小学生の将来の夢に自身の考えを明かした。
【写真】「ちょっと私は賛成できないですね」複雑な本音を明かした今泉佑唯
#5では、ゲストに元AAAメンバーの伊藤千晃と、今泉が登場。世の中のママたちの深刻な悩みに建前なしで答えるコーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「小3の娘の夢がアイドルかキャバ嬢…親としてどう向き合う？」という相談が寄せられた。
これに対し、MCの峯岸は元アイドルの見解として「自分が子どもの時はキャバ嬢っていう存在を知らなかった」と時代の変化に驚きつつ、「SNSを見るときらびやかだし、そう見えてることはあまり良くないんじゃないかなっていう心配はある」と懸念。「子どもたちは（キャバ嬢を）華やかな世界だと思ってるんだって。絶対もっと大変なことがいっぱいある」とコメントした。
同じく元アイドルの今泉は、自身の子どもについて「『キミとアイドルプリキュア』が好きで、テレビの中に行きたいって最近言うようになった」と近況を明かし、「子どもが踊ってるところをテレビに映して、それを体験させて気を紛らせている」と、ほほ笑ましい対処法を披露した。
その上で、自身が4歳の頃からアイドルになることを夢見ていたと振り返りつつも、もし自分の子どもが本格的にアイドルになりたいと言ったら「ちょっと私は賛成できないですね」とキッパリ。「親が私だってバレたら終わるよ、って言うかも」と冗談を交えつつ、「私の存在が邪魔しちゃうのがかわいそうだから」と、元アイドルならではの複雑な本音を吐露した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸がMCを務める。
【写真】「ちょっと私は賛成できないですね」複雑な本音を明かした今泉佑唯
#5では、ゲストに元AAAメンバーの伊藤千晃と、今泉が登場。世の中のママたちの深刻な悩みに建前なしで答えるコーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「小3の娘の夢がアイドルかキャバ嬢…親としてどう向き合う？」という相談が寄せられた。
同じく元アイドルの今泉は、自身の子どもについて「『キミとアイドルプリキュア』が好きで、テレビの中に行きたいって最近言うようになった」と近況を明かし、「子どもが踊ってるところをテレビに映して、それを体験させて気を紛らせている」と、ほほ笑ましい対処法を披露した。
その上で、自身が4歳の頃からアイドルになることを夢見ていたと振り返りつつも、もし自分の子どもが本格的にアイドルになりたいと言ったら「ちょっと私は賛成できないですね」とキッパリ。「親が私だってバレたら終わるよ、って言うかも」と冗談を交えつつ、「私の存在が邪魔しちゃうのがかわいそうだから」と、元アイドルならではの複雑な本音を吐露した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸がMCを務める。