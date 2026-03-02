3児の母・近藤千尋、8歳長女が“メンター”「ママを助けようとしてくれる」 元AAA伊藤千晃も面倒見のよさ証言
お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が、1日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』(毎週日曜 後9：00)の#5に出演し、8歳の長女との関係性を明かした。
【番組カット】峯岸みなみも涙！17歳で出産し、同じ相手と再婚した5児の母・カオリさん
#5では、ゲストに元AAAメンバーの伊藤千晃と、元欅坂46メンバーの今泉佑唯が登場。気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、17歳で出産し、一度は離婚するも同じ相手と再婚した5児の母・カオリさんに密着した。
誰にも頼らずワンオペ育児を抱え込んでいたカオリさんだが、16歳長女からの言葉をきっかけに、自身の母へ電話をかけることに。「頼りたくなかった自分もいたし、甘えたらあかんなというのもあった…」とこれまでの思いを明かしたカオリさんに、母は「頼られたらうれしいよ」「よく頑張ってるよ」と温かい言葉をかける。母娘の会話にMCの峯岸みなみがたまらず涙する展開となった。
VTRを見届け、今泉は「私も離婚を経験しているので、重なる部分があります」と自身の境遇を重ね、「周りに言いづらいから“1人で抱えなきゃ”って思っちゃう。今でも誰にも悩みを言えなかったりするので、気持ちがよく分かります」と、1人で頑張りすぎるママの孤独に深く共感。
また、カオリさんを支える長女の姿を見た近藤は、自身と8歳の長女との関係性に触れ、「私も8歳の長女にメンターしてもらっています」と告白。「気力がない時とか、『ママ、今日はわたしがママになる！』と言って気を使ってくれる」「ママを助けようとしてくれる」と、温かい母娘関係を明かした。すると、伊藤が「息子と（近藤の長女が）スクールが一緒だった時があって」と明かし、「（近藤の長女に）すごい面倒を見てもらっていた」「すごいしっかりしている」と、感心した様子で語った。
近藤と太田は2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤、峯岸がMCを務める。
