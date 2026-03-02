メインキャラが“辞世の句”を詠み…令和版・伝説の特撮ドラマ、覚悟と優しさが詰まった言葉に「涙なしでは観れんかった」＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

3月1日（日）に放送された第16話では、赤影（佐藤大樹）が味方を裏切り、青影（木村慧人）に刃を向けるまさかの展開に。すると青影は、意外な言葉を述べ…。

【映像】赤影が裏切り!? 青影に刃を向け…

◆「俺はただ、お前と一緒に泣きたかっただけなのに…ごめんな」

霞谷七人衆最後の1人・夢堂典膳（山口祥行）に敗北し、牢に入れられてしまった赤影たち。

そんななか白影（加藤諒）を亡くして以来、赤影と決裂している青影は、他人に言われるがまま新しい仲間探しをしていた赤影に「俺がお前と一緒にいたくないって思ったのは、お前が何一つ自分で自分のこと決めねーからだよ！」と本心をぶつける。

その後、赤影は1人牢から出され、敵のトップである幻妖斎（忍成修吾）のもとに連れていかれた。

そこで赤影は、幻妖斎から仲間になるよう誘われる。最初は断る赤影だったが、幻妖斎に「赤影は信長に動かされているだけの人形」「そもそも織田家に仕えているのも父親が決めたことだろう」などと言われると心が揺れ動いたのか、「俺は、幻妖斎様についていく」と敵への寝返りを選択した。

そして牢に戻ってきた赤影は、幻妖斎に従い、仲間の1人である仁助（木村風太）に刀を振りかざす。

すると青影が「だったら先に俺をやれ！」と割って入る。覚悟を決めた青影は、赤影に背を向け座ると、「最後に教えてくれよ。どうして、そっち（幻妖斎）についたんだ？」と尋ねた。

これに赤影が「運命に抗うことにしたんだ」と答えると、青影は怒ることなく「そうか、やっと自分で自分の未来を決めたのか。なら良かった」と優しく返す。

そこから青影は、これまで赤影と過ごした日々を思い返し、「間違ってたのは俺のほうだ。（白影を失って）俺はただ、お前と一緒に泣きたかっただけなのに…そんなことも素直に言えなくて…ごめんな」と謝った。

そして緊迫した空気が漂うなか、幻妖斎は「素晴らしい辞世の句だった。さあ赤影よ、時は来たぞ」と容赦なく告げ…。

最期に赤影に素直な言葉を伝える青影の姿が、SNS上で「涙なしでは観れんかった」「感動した」「回想で涙出る」と視聴者の涙を誘っていた。