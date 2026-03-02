チェイス・アンリが1年ぶりに復帰、ザルツブルクデビューを飾る「これは、始まりにすぎない」
ザルツブルクに所属するDFチェイス・アンリが約1年ぶりにピッチに戻ってきた。
昨年の3月2日、当時シュツットガルトに所属していたチェイスは、U-21チームのビーレフェルト戦で負傷。検査の結果、内転筋の筋繊維断裂が判明し、離脱を余儀なくされた。25年夏にはザルツブルクへの移籍が発表されたが離脱期間は長期化し、新天地でも公式戦の出場はなかった。
しかし、1日に開催されたハルトベルク戦でベンチ入りを果たすと、前半35分に味方の負傷により、途中出場で新天地デビューを飾った。
試合は0-0のドローに終わったものの、チェイスにとっては新たな一歩。試合後に自身のインスタグラム(@anrieschase)を更新し、「長い時を経て、再びピッチに戻ってこれて嬉しい。これは、始まりにすぎない。ためらいは敗北だ」と綴っている。
