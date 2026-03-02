大森元貴の頭の中を覗き込む！Mrs. GREEN APPLE初の展覧会『Wonder Museum』大阪会場の展示がスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締め括る企画として開催されている初の展覧会「MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」。2026年1月に東京会場、2月に福岡会場での開催を終え、3月2日より大阪会場での展示がスタートした。

■大森元貴本人の構成・監修による体験型展示

本展は、Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴（Vo、Gu）の頭の中を旅するというコンセプトのもと、大森自らが全体構成・監修を担当。最新技術も駆使しながら、映像、造作、衣装、香りなど、楽曲の世界を様々な方法でより深く体験でき、これまでの10年でMrs. GREEN APPLEが生み出してきた制作物、そしてその過程に関わる資料の展示など、彼らのイマジネーションやクリエイティビティをより深く知ることのできる構成となっている。

大阪会場では、他会場で展示されていなかった『Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”』のステージ衣装が展示。東京・福岡会場を訪れた人もあらたに楽しむことができる要素も追加されている。

また、Mrs. GREEN APPLEの「ビターバカンス」をテーマにしたフレームで撮影できる「ビターバカンス」証明写真を楽しめる、スペシャルフォトブースが『Wonder Museum』会場とphotoism全店舗に期間限定で登場。1度の体験で「オリジナルフレーム」と「オリジナルカード」の2枚が提供される。

さらに、Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』がグラングリーン大阪をジャック。開業1周年を迎えるグラングリーン大阪 ショップ＆レストラン（大阪市北区大深町）では、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締め括る展覧会『Wonder Museum』とのコラボレーションイベント『GRAND GREEN OSAKA × Mrs. GREEN APPLE「Wonder Museum」』が、3月2日から3月31日までの期間限定で開催される。グラングリーン大阪 ショップ＆レストランの33店舗で期間限定コラボメニューが販売されるなど、様々な催しが満載だ。

■『Wonder Museum』大阪会場展示内容

(1)最初の部屋 ※撮影・録音禁止エリア

暗闇の中で照らされる1台の机。机の上には描きかけの地図。耳を澄ますと、そう、あの人がやってくる。

さぁ、イマジネーションを膨らませる時間だ。ペンを走らせていると、おや？ 音楽が誕生する瞬間の喜びを、全身で感じよう。

(2)DANCE-GO-ROUND

メンバーが初めてダンスパフォーマンスに挑戦した楽曲「ダンスホール」。タキシードに身を包んだ3人が、おなじみのポーズで来場者を出迎える。たくさんのミラーボールが並ぶメリーゴーランド。「ダンスホール」の世界観を、光の演出とともに楽しもう。

(3)QUE SERA SERA GARDEN

常に新しい音楽の届け方を模索しているMrs. GREEN APPLE。ここは、新しい音楽の楽しみ方の実験場だ。

音源データからAIが連想するイメージを描いた「視るケセラセラ」。リズムを振動に変換した「触れるケセラセラ」。歌詞からAIが香りを生成した「香るケセラセラ」。イマジネーションとテクノロジーの掛け合わせで、「ケセラセラ」をより深く味わってみよう。

(4)RECORDING THEATER

ここは、レコーディングスタジオ。 スタジオの中を覗くと、Mrs. GREEN APPLEの3人がやってくる。どうやら「ライラック」の新しいアレンジのレコーディングのよう。 仲のいい3人のやりとりは、日によって変わる。今日はどんなレコーディング風景が見られるのか。

(5)BABEL no TOH STATUE

『Atlantis』から2年。5大ドームで行われた『DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』。フェーズ2を締め括ったMrs. GREEN APPLEのストーリーラインライブの最新作が、巨大な飛び出す絵本の像として展示されている。次回作“ELYSIUM”に続くバベルの物語の世界を楽しもう。

(6)COSTUME RUNWAY

『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』のステージ衣装、大阪会場で初登場となる『Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”』（2025年）のステージ衣装、「クスシキ」と「lulu.」のMV撮影で実際に着用した衣装や小道具が並ぶエリア。

(7)IMAGINATION VOYAGE

大森元貴の楽曲制作は、MVの世界観から始まることもあるという。ここでは、巨大な船に乗って4つのMVの世界へ。4面のプロジェクションで没入する体験を楽しもう。

(8)CREATIVE HISTORY ※撮影・録音禁止エリア

ここに飾られているのは、あらたなエンターテインメントを追求し続けた10年の軌跡。

楽曲、歌詞、ジャケット、MV、ライブ、そして、そこに至るまでの制作資料や原案となった大森のスケッチや打ち合わせ音声など、ミセスのクリエイティビティ溢れる空間を堪能しよう。

(9)次の部屋 ※撮影・録音禁止エリア

足元には見覚えのある地図が広がり、展覧会を締め括る演出が待ち受けている。

(10)STORE

展覧会や、楽曲をモチーフにした『Wonder Museum』だけのオリジナルグッズを販売。各会場限定や、数量限定グッズも。また、Premium Goodsの実物サンプルもこちらで確認できる。

■イベント情報

「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」大阪会場

03/02（月）～03/31（火）大阪・VS.（グラングリーン大阪内）

■関連リンク

「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm

『GRAND GREEN OSAKA × Mrs. GREEN APPLE「Wonder Museum」』特設サイト

https://umekita.com/sc/topics/mga/index.html

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/