『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて「学生クリエイター奨励賞」創設！学生クリエイターにスポットライトをあてた新部門

国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』（MAJ）は、本年より新部門として、「学生クリエイター奨励 ～STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE～ in association with 京都芸術大学」を創設する。

■応募対象者は、今、学びを続けている「学生」

「学生クリエイター奨励賞 ～STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE～ in association with 京都芸術大学」は、学生クリエイターにスポットライトをあてた新部門で、応募対象者は、今、学びを続けている「学生」。国籍・年齢は不問。

TuneCore Japanを通して配信された音楽作品を対象にノミネート5作品を選出し、最終的に6月13日に行われる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式にて最優秀作品のクリエイターが発表される。

楽器が弾けなくても、楽譜が読めなくても、音楽制作はでる。この部門は、音楽を聴くだけではなく、「音楽をつくる」という創作活動の、豊かさ、楽しさを、ひとりでも多くの人に解放するため創設された。

「学生クリエイター奨励 ～STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE～ in association with 京都芸術大学」のエントリー方法や、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の詳細は公式サイトで。

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

※アワードウィークは06/05（金）～06/13（土）

