　2月第4週の上昇率ランキングの1位はアジア半導体関連企業の株式に投資する「アジア半導体関連フォーカスファンド（ライジング・セミコン・アジア）」となりました。2位はETFを通してプラチナ価格の値動きをとらえることを目指すファンド、3位は世界の金鉱株を主要投資対象とするファンドとなっています。

　下落率ランキング上位ファンドの下落要因は分配金の支払いによるものです。「ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド（収穫）」は2448円、「ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）」は1000円、「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次）」は828円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+12.41％　アジア半導体関連フォーカスファンド（ライジング・セミコン・アジア）
運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント

2位　+10.24％　楽天・プラチナ・ファンド（為替ヘッジなし）（楽天・プラチナ（為替ヘッジなし））
運用会社:楽天投信投資顧問

3位　+9.27％　ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＢコース
運用会社:ブラックロック・ジャパン



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-17.18％　ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド（収穫）
運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント

2位　-8.44％　ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）
運用会社:ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

3位　-7.94％　グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント

株探ニュース