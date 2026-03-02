　3月2日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは387銘柄。東証終値比で上昇は105銘柄、下落は252銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は86銘柄。うち値上がりが12銘柄、値下がりは73銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1670円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8912>　エリアクエス　　　212.9　 +45.9（ +27.5%）
2位 <6176>　ブランジスタ　　　　899　　+150（ +20.0%）
3位 <9936>　王将フード　　　 3575.5　+365.5（ +11.4%）
4位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　　 94　　　+9（ +10.6%）
5位 <6085>　アーキテクツ　　　 2635　　+244（ +10.2%）
6位 <505A>　ギークリー　　　　 1700　　+110（　+6.9%）
7位 <4599>　ステムリム　　　　　315　　 +20（　+6.8%）
8位 <3358>　Ｔｒａｉｌ　　　　　161　　 +10（　+6.6%）
9位 <2323>　ｆｏｎｆｕｎ　　　350.3　 +21.3（　+6.5%）
10位 <9517>　イーレックス　　　　783　　 +43（　+5.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7506>　ハウスローゼ　　　 1138　　-299（ -20.8%）
2位 <7946>　光陽社　　　　　　 3032　　-698（ -18.7%）
3位 <3205>　ダイドー　　　　　　974　　 -96（　-9.0%）
4位 <4506>　住友ファーマ　　　 2250　-171.5（　-7.1%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
6位 <7354>　Ｄｍミックス　　　320.3　 -16.7（　-5.0%）
7位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　145　　　-7（　-4.6%）
8位 <504A>　イノバセル　　　　 1023　　 -47（　-4.4%）
9位 <7859>　アルメディオ　　　256.3　 -11.7（　-4.4%）
10位 <5817>　ＪＭＡＣＳ　　　　 2062　　 -89（　-4.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4090　　 +59（　+1.5%）
2位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2695　 +35.0（　+1.3%）
3位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1557　 +13.0（　+0.8%）
4位 <5711>　三菱マ　　　　　 6140.9　 +37.9（　+0.6%）
5位 <7004>　カナデビア　　　 1071.2　　+6.2（　+0.6%）
6位 <5019>　出光興産　　　　　 1526　　+7.5（　+0.5%）
7位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 3050　 +12.0（　+0.4%）
8位 <9101>　郵船　　　　　　　 5611　　 +12（　+0.2%）
9位 <2413>　エムスリー　　　　 1670　　+2.5（　+0.1%）
10位 <9104>　商船三井　　　　　 6054　　　+5（　+0.1%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　　 2250　-171.5（　-7.1%）
2位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4156　　-122（　-2.9%）
3位 <6702>　富士通　　　　　　 3440　 -92.0（　-2.6%）
4位 <3407>　旭化成　　　　　 1847.8　 -36.7（　-1.9%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　　27900　　-525（　-1.8%）
6位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3530　 -63.0（　-1.8%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　25381　　-419（　-1.6%）
8位 <6954>　ファナック　　　　 6853　　-112（　-1.6%）
9位 <7203>　トヨタ　　　　　 3881.1　 -62.9（　-1.6%）
10位 <4307>　野村総研　　　　 4060.1　 -64.9（　-1.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース