[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇105銘柄・下落252銘柄（東証終値比）
3月2日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは387銘柄。東証終値比で上昇は105銘柄、下落は252銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は86銘柄。うち値上がりが12銘柄、値下がりは73銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1670円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8912> エリアクエス 212.9 +45.9（ +27.5%）
2位 <6176> ブランジスタ 899 +150（ +20.0%）
3位 <9936> 王将フード 3575.5 +365.5（ +11.4%）
4位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 94 +9（ +10.6%）
5位 <6085> アーキテクツ 2635 +244（ +10.2%）
6位 <505A> ギークリー 1700 +110（ +6.9%）
7位 <4599> ステムリム 315 +20（ +6.8%）
8位 <3358> Ｔｒａｉｌ 161 +10（ +6.6%）
9位 <2323> ｆｏｎｆｕｎ 350.3 +21.3（ +6.5%）
10位 <9517> イーレックス 783 +43（ +5.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7506> ハウスローゼ 1138 -299（ -20.8%）
2位 <7946> 光陽社 3032 -698（ -18.7%）
3位 <3205> ダイドー 974 -96（ -9.0%）
4位 <4506> 住友ファーマ 2250 -171.5（ -7.1%）
5位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
6位 <7354> Ｄｍミックス 320.3 -16.7（ -5.0%）
7位 <7615> 京都友禅ＨＤ 145 -7（ -4.6%）
8位 <504A> イノバセル 1023 -47（ -4.4%）
9位 <7859> アルメディオ 256.3 -11.7（ -4.4%）
10位 <5817> ＪＭＡＣＳ 2062 -89（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4090 +59（ +1.5%）
2位 <9107> 川崎汽 2695 +35.0（ +1.3%）
3位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1557 +13.0（ +0.8%）
4位 <5711> 三菱マ 6140.9 +37.9（ +0.6%）
5位 <7004> カナデビア 1071.2 +6.2（ +0.6%）
6位 <5019> 出光興産 1526 +7.5（ +0.5%）
7位 <9201> ＪＡＬ 3050 +12.0（ +0.4%）
8位 <9101> 郵船 5611 +12（ +0.2%）
9位 <2413> エムスリー 1670 +2.5（ +0.1%）
10位 <9104> 商船三井 6054 +5（ +0.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 2250 -171.5（ -7.1%）
2位 <6701> ＮＥＣ 4156 -122（ -2.9%）
3位 <6702> 富士通 3440 -92.0（ -2.6%）
4位 <3407> 旭化成 1847.8 -36.7（ -1.9%）
5位 <5803> フジクラ 27900 -525（ -1.8%）
6位 <6758> ソニーＧ 3530 -63.0（ -1.8%）
7位 <6857> アドテスト 25381 -419（ -1.6%）
8位 <6954> ファナック 6853 -112（ -1.6%）
9位 <7203> トヨタ 3881.1 -62.9（ -1.6%）
10位 <4307> 野村総研 4060.1 -64.9（ -1.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース