2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームでオリックスとの強化試合を戦う。岡本和真内野手（ブルージェイズ）が合流し、この日球場に姿を見せた。試合前に会見し「痛いところもない。本当に順調に実戦をやってきましたし、体調はいいと思います」と語った。

この日からメジャー組の出場が解禁となったが、先に会見した井端監督が「（岡本は）昨日帰国しているので、今日は練習だけです」と語っていた。

前回のWBC優勝も経験している岡本は「すごく皆さんの期待も大きいと思いますし、そういう中でもみんなで1試合1試合戦っていきたいなと。頑張りたい」とコメント。「試合に出る出ない関係なく、チームの勝ちに貢献できるように。バッティングで打てるように、少しでも貢献したいと思います」と意気込んだ。

時差ぼけについて問われると「変な時間に寝ないとかそれなりにしましたけど、よくわからないですけど今めっちゃ汗かいてるんで。さっき井端さんに、体温熱かったら時差ぼけって言われたので、そういうことかもしれないです。動いたらもしかしたら倒れてるかもしれないです。見といてください」とジョークを飛ばし、記者を笑わせた。



（THE ANSWER編集部）