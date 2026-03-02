『リブート』“一香”戸田恵梨香、“早瀬”鈴木亮平に衝撃の告白 視聴者あ然「ラスボス!?」「エグい」（ネタバレあり）
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第6話が1日に放送され、一香（戸田）が早瀬（鈴木）に衝撃的な告白をすると、ネット上には「一香ちゃんがラスボス!?」「いちばんエグい」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】戸田恵梨香＆与田祐希の“姉妹ショット”「美人姉妹」
儀堂（鈴木／2役）は、妻の麻友（黒木メイサ）を救い出すため、単身で合六（北村有起哉）の自宅へ。儀堂は現金10億円と香港の組織から預かっていた100億円相当の商品を盗んでいないと弁解し、犯人が一香である可能性を示唆。しかし儀堂は合六の策略によって拉致される。
儀堂と麻友を救うため、二人が囚われている倉庫へ乗り込んだ早瀬だったが、すぐさま霧矢（藤澤涼架）に捕えられる。拘束された儀堂と早瀬を前にして、合六は香港の組織を納得させるために早瀬を殺害すると言い始める。
この言葉を聞いた一香は“盗まれた商品のありかを儀堂から聞き出す時間がほしい”と合六に申し出る。その後、一香はコンテナの中で儀堂と二人きりになると「あんたに頼みがある」と切り出す。
コンテナから出てきた儀堂は合六に対して「俺がやったに決まってるだろ…」と言い、これまでの主張を一転。その直後、儀堂は冬橋（永瀬廉）に銃撃され絶命。合六の命令によって早瀬は儀堂の遺体を山中に埋めることになる。
儀堂の自宅に戻ってきた早瀬を待ち受けていたのは一香。これまでの疑惑を追及する早瀬に対して、一香はため息をもらしながら「もうごまかしてても意味ないか…」とポツリ。そして一香は、早瀬の亡くなった妻・夏海（山口紗弥加）に10億円を盗ませたと告白。これに早瀬が「夏海を殺したのもお前か？」と問いかけると、一香は「組織の金庫番…夏海さんの地位がほしかった」と応じる。
怒って詰め寄る早瀬に、一香は「私に何かあったら、お店が燃えるよ。家族も消える」と脅すと「私は合六の組織を乗っ取る」と宣言。引き続き儀堂になりきって協力するよう命じるのだった…。
呆然とする早瀬に、一香が不敵な笑みを浮かべながら「期待しているよ…儀堂」と声をかけてその場を立ち去ると、ネット上には「一香ちゃんがラスボス!?」「一香がいちばんエグい」「もう敵にしか見えない」などの声が続出。その一方で「嘘ついて悪い女演じてる…？」「信じられないな〜」「どこまで本心なのか読めない」といった投稿も集まっていた。
