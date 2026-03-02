シャイア・ラブーフが再び身柄拘束 「アルコールは問題ない」と主張 ミア・ゴスとの破局は不本意だった
先月ニューオーリンズで逮捕されたシャイア・ラブーフが、再び身柄を拘束された。裁判所からアルコール問題の治療を命じられたシャイアだが、最新のインタビューで「自分に飲酒問題があるとは思えない」とコメントしている。
【写真】シャイア・ラブーフ、娘モチーフと思われる背中一面の巨大タトゥー
報道によると、シャイアは現地時間2月17日、カトリックのお祭りであるマルディグラが行われているニューオーリンズにて、男性2人を殴りつけるなどし、駆け付けた警察により逮捕された。逮捕後、同日中に釈放されたものの、26日に行われた審問で、当時報告されていなかった同性愛嫌悪の侮辱的な発言が明らかに。これを受けて改めて保釈金が設定され、薬物やアルコール問題の治療を受けるよう命じられた。
Just Jaredによると、さらに27日には軽犯罪容疑が追加された逮捕状が発行され、翌日シャイアは自ら出頭し、再び身柄を拘束されたという。これに対し、シャイアの弁護士は「一般人なら、一度の軽犯罪で10万ドル以上の保釈金を払い、二度も拘留されることはあり得ません」と指摘。「公人だという理由のみで、警察や裁判所から、優遇措置を受けるべきでないのと同じように、厳しい扱いを受けるべきではありません」と非難した。
一方、審問で判事からアルコール問題への真摯な対処を求められたシャイアだが、3月1日に公開された米ウェブメディア、Channel 5のインタビューでは、「自分の行動…それに向き合わなくてはいけないけれど、またリハビリ施設に入ることが必要なのか？ 気が乗らないよ。あそこに答えがあるとは思えない。本当にそう思う」とコメント。「本当に必要なら行くけれど、自分に飲酒問題があるとは思えない。違う問題があるんじゃないかと思うから、それに対処するつもりだ。小男コンプレックスを抱えていると思う」と語った。
また、長年にわたり破局と復縁を繰り返してきたパートナーのミア・ゴスとは、昨年中に破局したと伝えられている。TMZによると、シャイアは関係修復のため「あらゆる手段を講じた」といい、ミアとの間に2022年に生まれた娘イザベルを「とても大切に思い」、ミアが多忙な間も娘のそばにいたと関係者が明かしている。
