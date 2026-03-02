Ｊ２藤枝ＭＹＦＣのＦＷ山崎絢心（１８）が２日、静岡・富士市立高の卒業式に出席。門出の日を迎えた。

同校出身のプロサッカー選手は、名古屋経大を経て長崎入りしたＭＦ松沢海斗（２５、現シントトロイデン）がいるが、高校から直接Ｊ入りしたのは山崎が初めて。「とにかく３年間サッカーを頑張った。きょうは久しぶりにみんな（級友やサッカー部の仲間）と会えて楽しかった」と笑顔を見せた。

プロサッカー選手として生活を始めて約２か月。優しい先輩たちに囲まれて、「よく食事に連れてもらっています」と感謝する。だが公式戦の出場は先月８日の開幕戦（対Ｊ３岐阜）のみ。今月１日のアウェー・いわき戦で２試合ぶりにベンチ入りしたものの、出番はなかった。明大から今季新加入したＦＷ真鍋隼虎（２２）が決勝点を挙げており、「チームが勝ったのはよかったけれど、自分も出て活躍したかった」と悔しさものぞかせた。

プロとして、まだまだうまくいかないこと、できないことばかり。「それでもやっていくしかない。自分に何が足りないか、考え続けて成長していく」。気持ちを新たにして、３日からの練習に向かって行く。