メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋で“最も当たる”と言われている宝くじ売り場「名駅前チャンスセンター」。名鉄百貨店の閉店後も、今の場所で「営業継続」となりました。

閉店した名鉄百貨店の脇にある「名駅前チャンスセンター」。

名古屋駅周辺の再開発計画に伴い、3月6日に営業を終える予定でした。

しかし3月1日、「営業継続」知らせる貼り紙が。

「再開発の延期が正式に発表され、どうなるかといろいろ交渉してきた。三重、岐阜、愛知県全体からも親しまれた売り場として、続けられるのは我々にとっても一番いいと思う」(名駅前チャンスセンター 熊本一行 店長)

店長「いつもの場所でこれからも」

去年の年末ジャンボでも、1等前後賞あわせて10億円の当選者が誕生。

国内有数の「宝くじ売り場」が今の場所に残ることについて、買いに来た人は…。

「いいと思う。ここは当たるという噂だから、ご利益に預かれれば」(買いに来た人)

「年末に来た時は、もう最後だと思い悲しいなと。評判がいいので、続けてもらった方がうれしい」(買いに来た人)

「名駅前チャンスセンター」自体は、今年9月に名古屋駅の地下街「メイチカ」に移転しますが、今の売り場も「元祖・名駅前チャンスセンター」として、これまで通り営業を続けるということです。

「名前が変わって“元祖”ということで、『いつもの場所でこれからも』でお願いしたい。引き続き宝くじで名古屋の駅周辺を盛り上げていきたい」(熊本店長)