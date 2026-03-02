「何を買えばいいのか、、」→【しまむら】へ！ シンプルおしゃれな「モノトーン服」

季節の変わり目。服を新調したいけど何を買えばいいのか……という人は、まずは着回しやすいモノトーンのアイテムから取り入れてみるのが正解かも。大人向けラインも充実している【しまむら】からは、シンプルで地味見えしにくいおしゃれなモノトーンアイテムが多数登場しています。パーカーやジャンパースカートなど、いつもの装いをさりげなく更新できそうなモノトーン服をピックアップしてご紹介します。

異素材MIXでダークコーデを軽やかに

【SEASON REASON by Lin.&Red】「プニュフィットプルパーカー」\1,969（税込）、「サイドプリーツジャンパースカート」\2,420（税込）

まずはしまむらの大人向けライフスタイルブランド【SEASON REASON by Lin.＆Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】から、パーカーとジャンパースカートです。カジュアルな印象のプルパーカーは、背中側にキルティング生地をドッキングした個性派デザイン。サイドプリーツが特徴のジャンパースカートは、動きのあるシルエットがコーデに表情をプラスしてくれそうです。異素材を組み合わせることでダークコーデでも重たく見えにくく、ほどよい軽やかさを演出しています。