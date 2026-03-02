２日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に女優・松雪泰子（５３）が出演。２５歳になった長男が俳優として活動していることを明かした。

１８歳で女優デビューし、今年芸能生活３５周年。同番組には２０年ぶりの出演となった。ＭＣの黒柳徹子（９２）から近況を問われると「子育てが終わりまして、息子が独り立ちをしました。大学を出て俳優の道に」と返答。「子どもの頃から劇を見に行くのが好きで、小さい頃から（松雪が観劇する時に）連れて見に行ってたんです。裏にごあいさつに行く機会もあって、その時に舞台美術に興味を持ちまして、（大学は）文学部だったんですけど、戯曲を研究するゼミに入って勉強していたようで、今は舞台を中心に」と、俳優を目指したきっかけを語った。

黒柳が「あなたの舞台をご覧になって号泣したんですって？」尋ねると、「アーサー・ミラーの『るつぼ』を高校生の時に見に来たんですが、すごいハードなお話なんですが、受け止めきれなくて、楽屋に来た時に号泣してしまいまして。その時にアーサー・ミラーの文学がすごいと思ったみたいで、卒論でも書いて。今は修業中です」と答えた。

黒柳は番組の最後に「今度、息子さんにお会いしたいわ。よろしくお伝えください」と話した。

松雪は１９９３年の主演ドラマ「白鳥麗子でございます！」の強烈なキャラクターでブレイク。９８年にバンド「ザ・スリル」のギタリストＧＡＫＵ（門脇学）と結婚。０１年１月に長男を出産したが、０４年１２月に離婚を発表した。