◆ＷＢＣ強化試合 オリックス−日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日、「２０２６ ＷＢＣ 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」の強化試合・オリックス戦に「２番・ＤＨ」で出場する。メジャー組は規定上、２月中の壮行試合には出場できず、この日から実質出場が解禁。大谷の初陣に注目が集まる。

１番から近藤、大谷、鈴木、村上、吉田、佐藤輝、牧、源田、坂本の順。井端監督が重視する「大谷のあと」の３番には鈴木が、４番には村上が入る。井端監督は「コーチと十分話し合って決めた。微調整が必要なら本番に向けてしていきたい」と話した。前日夕方に帰国した岡本については、コンディション調整を優先してスタメンから外したという。

井端監督は、日米通算１３７５発を誇るド迫力打線に「実績ある選手がいっぱいいますし、打線なので、どのように点が取れるのか、どのような流れになるのか、見極めないといけない。微調整は必要なら。まずは発射してみないと全くわからない状況。今日は非常に楽しみにしたい」と期待を口にした。

【侍ジャパン・２日の強化試合・オリックス戦スタメン】

１（右）近藤

２（指）大谷

３（中）鈴木

４（一）村上

５（左）吉田

６（三）佐藤輝

７（二）牧

８（遊）源田

９（捕）坂本

（投）菊池