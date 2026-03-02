

猫城主さんじゅーろー（備中松山城）提供：高梁市観光協会

備中松山城（岡山・高梁市）の「猫城主さんじゅーろー」の新グッズの販売が、3月1日から始まりました。

さんじゅーろーの日（3月16日）に合わせたもので、猫城主さんじゅーろー御城印（お猫印新バージョン）と猫城主さんじゅーろーマグネットシートが、新たに販売されています。

御城印（お猫印）には、備中松山城のイラストに猫城主さんじゅーろーの３つのキャラクターが描かれています。

マグネットシートは、猫城主さんじゅーろーの「かお」「香座座り」「おすわり」の愛くるしい姿が転写された3種類です。

3月16日には新グッズ発売の第2弾として、ラインスタンプとミニハンカチの発売が予定されています。

【猫城主さんじゅーろー】

猫城主さんじゅーろーは、2018年7月の豪雨の後、備中松山城三の丸で保護され、猫城主となった推定10歳の雄ネコです。備中松山藩の藩士から新選組の隊長になった谷三十郎にちなんで「さんじゅーろー」と名付けられました。

【猫城主さんじゅーろー御城印（お猫印新バージョン）】

サイズ：タテ14.8cm×ヨコ10.6cm

価格：300円

販売場所：備中松山城 券売所

【猫城主さんじゅーろー御城印マグネットシート】

サイズ：タテ10.0cm×ヨコ15.0cm

価格：600円

販売場所：猫城主さんじゅーろーあしあと館、城まちステーション他