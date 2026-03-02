きのうから3月となり、静岡県内は一段と春めいてきました。この土日は各地でポカポカ陽気となり、多くの行楽客で賑わいました。



暖かな陽気に包まれたこの週末の県内。3月1日、静岡市では…。



（記者）

「春らしい陽気となった静岡市の日本平動物園です。開園して間もないですが、すでに多くの人が集まっています」



多くの人で賑わっていたのは日本平動物園。来園者が見つめる先にいたのは…、雪の中に入っていく可愛らしいレッサーパンダ。この雪、日本屈指の豪雪地帯である長野県の小谷村から運ばれてきたもの。





実は、野生のレッサーパンダは標高の高い雪の降る環境に生息しているため、来園者に本来の生息環境を知ってもらおうと、レッサーパンダに雪をプレゼントする企画が実施されたのです。（来園者）「どっちもかわいい」（来園者）「天気も良かったので、かわいい写真撮れました」来園者らは、静岡では珍しい、レッサーパンダと雪の共演に興味津々の様子でした。この日は、静岡市清水区で最高気温が20.3℃となるなど、4月中旬並みの過ごしやすい気候となりました。一方、静岡市の青葉シンボルロードでは先週金曜日からの3日間、日本最大級のおでんの祭典「静岡おでん祭」が開催されました。20回目となる今回は、過去最多の75店舗が出店。（来場者）「ウインナー。おいしかった」（来場者）「玉子と竹輪とこんにゃく、食べました。久しぶりにおでんを食べておいしいなと思いました」大のおでん好きだというこの男性は…。（来場者）「金･土･日、3日連続で来ています。毎日おでん食べてる。いろいろなおでんが食べられるからいいですね。やっぱり静岡のおでんがいいですね、食べ慣れたところがいいですね」おいしそうな香りが会場に漂う中、来場者は、静岡が誇る「静岡おでん」や全国から集結したご当地おでんを楽しんでいました。一方、浜松市では…。（来園者･愛知から）「今すごいきれいで、ちょうど青とピンクが映えて、いいなと思います」「大草山昇竜しだれ梅園」では、「しだれ梅」が見ごろの終盤を迎えています。暖かい陽気のもと、約350本の「しだれ梅」が咲き誇り、来園者たちは、写真を撮って楽しんだり、のんびりと散歩をするなど春のひとときを楽しんでいました。（来園者）「すごくきれいで感動しました。春が来たみたいで（お花を見ると）うれしいです」3月1日、浜松市は20℃近くまで気温が上がり、上着を手に持ちながら歩く人や、薄着で園内を巡る人の姿も見られました。（来園者･磐田市から）Q.きょうは暑い？「ほんと暑いくらいですね。花粉症対策でサラサラした服を上に着てきたけど、暑いので脱ぎました」（来園者･磐田市から）「きょう暑いので、もうちょっと薄着でも良かったかな…くらい暑い」寒さが和らぎ、過ごしやすい日が続く県内。あす3月3日は一日雨が降り、肌寒い天気になる予報なので、寒暖差に注意が必要です。