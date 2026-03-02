Z世代を中心に絶大な人気を誇る日本のインディーゲーム制作チームChilla’s Art（チラズアート） が配信したホラーゲーム「夜勤事件」。 発売直後からゲーム実況者やVTuberに多数プレイされ、YouTubeでのゲーム実況動画は総再生数6,000万回以上記録 （※2025年8月28日現在）。 コンビニ描写や不気味なグラフィック、衝撃的な演出が話題となりました。 そして、この度満を持して映画実写化が実現、『夜勤事件』がり全国公開中です。

原作ゲームの人気キャラクターである先輩店員・船橋卓也役を演じた、関哲汰さん（ONE N’ ONLY）にお話を伺いました。

――本作楽しく拝見いたしました。ゲーム「夜勤事件」はご存知でしたか？

僕はこのお仕事が決まるまでゲームを知らなかったので、キヨさんなどゲーム実況の動画をまず拝見しました。そこから台本を読むとゲームの世界観の作り込み、リンクがすごくて。まずはそこに感動したのと、船橋先輩が独特のキャラクターなのでどうやって演じようかなとめちゃくちゃ考えました。

――哲汰さんはもともと怖いコンテンツが好きですか？

大好きというわけではないのですが、全然観られます。怖がりながらも楽しめるタイプですね。映画『チャイルド・プレイ』が大好きで、ジェイソンのシリーズ、「ウォーキング・デッド」、『あくまのプーさん』も観ました！

――幅広いジャンルをご覧になっていて素敵ですね。本作はかなりゲームの世界観が表現されていたので驚きましたし、怖かったです。

POV視点というか、ゲームを進めている様に自分が操作している気分にもなれますし、新鮮な感覚で映画を観られるなと思いました。動作、ここでこのセリフを言うとか、細かいところまで監督が指示を出してくださって、とことんこだわっているのでこういう映像になったのかなと思います。監督もゲームが持っている魅力を大事にされていたので、現場でも色々な相談をしながら進めていきました。

――まさにゲームそのもののコンビニの再現度もすごいですよね。

ゲーム実況を見て、「夜勤事件」という作品にのめり込んでから撮影に入ったので、このコンビニを見た瞬間は感動でした。実際に営業されているコンビニをお借りしているそうなのですが、色々な物の位置が再現されているので、すごい！って。おでんの位置とか感動的でしたね。

――船橋先輩というキャラクターをどう演じようと工夫しましたか？

まず表情をそんなに変えないという所と、セリフを言うタイミングを歩きながら言うのか、止ってから言うのかという細かい部分にこだわって不気味さを出したいなと思いました。ゲームの中だけでは、船橋がどういう性格なのか分からない所がありましたが、台本では結貴乃にちょっと好意があってからかっているみたいな要素もあったので、怪しさとそういったバランスを上手にとりたいなと思いました。口元だけでセリフを言うことが難しかったです。

――普段の哲汰さんは表情豊かでいらっしゃるので、出さないのは難しかっただろうなと想像します。共演の南さんと、撮影現場ではどう過ごされていましたか？

9歳ほど年齢が離れているのですが、年の差を感じないぐらいフラットに話してくださって嬉しかったです。お互いの小学生時代に流行っていたもののお話をしたのですが、その時はジェネレーションギャップを感じましたね。南さんウォークマン知らなくて（笑）。僕はCDウォークマンでコードを垂らしながら音楽を聴いていたので、「なんですかそれ！」って驚かれたりしていました。

――本作での経験を今後どう活かしていきたいですか？

今回不気味でちょっと怪しいキャラクターを演じさせていただいたので、今度はとことんヤバいキャラクターをやってみたいですね。サイコパス、狂気、実際にはあり得ない…みたいな。

普段の自分と全く違う役を演じることで、自分とは違う人の考え方を学べるので、人生観が変わる感じがしますね。普段生活していると主観で物事を考えて、客観視はするけれど、他人の生き方についてまでとことん考える機会って無いと思うんですね。そういうことをじっくり考えられるのが俳優業ならでは魅力だと思うので、どんどん挑戦していきたいです。

――ONE N’ ONLYでのアーティスト活動との切り替えはいかがですか？

演技はそうやって、自分とは違う人のキャラクターを作り込んでいくことになりますが、ONE N’ ONLYでの僕は素なので切り替えは楽しく出来ているなと思います。もちろん、パフォーマンスでカッコ良く決めて、普段とは違う自分を出すことはありますが、基本的には素なので。

演技をやることによって、ONE N’ ONLYでパフォーマンスをする時に見せ方のバリエーションが増えることもあるので、俳優とアーティスト、お互いに良い効果があるなと思います。メンバーのREIもセクシーなキャラクターを演じることによって、パフォーマンス中に見たことの無い目線をしていることがあるので、俳優業で得た見せ方なんだろうなと思って素敵だなと思います。

――素晴らしいですね。ちなみにメンバーで怖がりなのは誰ですか？

NAOYAとHAYATOですね。EIKUとREIは全然平気だと思いますね。NAOYAは「戦慄迷宮」でめっちゃビビってた気がします。なので、今度2人でお化け屋敷とか行きたいですね。ビビっている姿を観てから、走って置いていったりしたい（笑）。

――（笑）。ぜひ本作もメンバーの皆さんにも怖がっていただきたいなと思います。今日は楽しいお話をありがとうございました！

【映画『夜勤事件』】

公開日：2026年2月20日（金）から公開

(C)2025「夜勤事件」製作委員会

撮影：たむらとも

ヘアメイク：KABUKI RYOTA

スタイリスト：橋口桜都女