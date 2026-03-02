紫シャンプーに”濃密ホイップ“タイプ登場、ハイトーン髪専用シャントリ『ブロンディーミー』
ブリーチやハイトーンカラーを楽しみたい。でも、ダメージや黄ばみが気になる。そんな葛藤から生まれたのが、ハイトーン髪専用のヘアケア『Blondy me（ブロンディーミー）』。これまで市場には少なかった“泡タイプ”の紫シャンプーと集中補修トリートメントが3月17日より発売される。
【写真】「これ、シャンプー？」思わず二度見する“異次元の濃密ホイップ”
近年、年齢関係なく“ハイトーンカラー”を楽しむ人は増えている。自分らしさを出すための髪染めだが、実際は「ブリーチによるダメージが気になる」「ケアが大変で断念してしまう」といった声も。販売元のBCLカンパニーは「ハイトーン髪をもっと手軽に、長く楽しんでもらいたい」という思いからハイトーン髪専用ヘアケアブランドを作ることに決めたという。
『ブロンディーミー カラー泡シャンプー シアーパープル』は、プッシュするだけで濃密なホイップ泡が出るタイプ。もっちりとした泡が髪を包み込むため、摩擦によるダメージを抑えながらやさしく洗い上げることができる。マイルドな染毛効果のシアーパープルが黄ばみや褪色を防ぎ、次のカラーに影響しにくいことも特徴。泡パックとして3〜5分置くことで、より色味をキープできる。
一方、『ブロンディーミー ヘアグロストリートメント』は、とろとろの液状クリームがすばやくなじむ洗い流すタイプのトリートメント。パサつきや絡まりが気になるハイダメージ髪にも伸ばしやすく、重たくなりすぎない仕上がり。ドライヤーなどの熱に反応してツヤ膜を形成するラミネートグロスオイルが配合され、ツヤのある質感へ導いてくれる。
シリーズ共通で、酸熱ボンディングケラチンやブロンドシルク、カラーキープ成分、植物オイル、帯電防止成分などを配合。香りは甘く爽やかなメロウフラワー。ハイトーンの髪色を長く楽しみたい人に向け、日々のケア時間を前向きに変える提案となっている。
