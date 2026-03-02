ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一が１日、日本テレビ系「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」にＶＴＲ出演。俳優の亀梨和也からインタビューを受ける様子が放送された。

ＳＰ５位からの大逆転劇。木原は「（ペア結成当時の）７年前はりくちゃんの強さはなかった。僕がダメなときに支えてくれる存在になったんだと、心から感謝しています」と振り返った。

また、２人を支えたものの話題には、三浦が「ファンの方が投げ入れてくださって。それが本当に可愛くて」と紹介。「鮫のぬいぐるみなんですけど、二人で可愛がってます」と明かした。亀梨が「２人のペットみたいな感じですか？」と言うと、笑顔でうなずいた。

スタジオにぬいぐるみが登場すると、三浦は「あ、きたー！シャー子きた！メッチャ可愛くないですか？シャー子です」と大喜び。「目が好きです。やる気のなさそうな目が好きなんですよ」とうなずいた。

亀梨から「普段は三浦さんのお部屋に？」と問われると、三浦は「ソファの上に乗ってます」と回答。木原は「ショートの後は（シャー子と共にできず）ひとりで泣いてました」と笑った。