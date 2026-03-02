小学館、主催イベント前日に開催中止【全文】
小学館『Oggi』の公式サイトが、2日に更新。3日に開催予定だった「Oggi LIVE」について、同社の都合により、開催中止となったことを伝えた。
原作者は過去に児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で逮捕・略式起訴 小学館の謝罪文
同社をめぐっては、2月27日に漫画アプリ『マンガワン』が、連載作品『常人仮面』（原作：一路一、イラスト：鶴吉繪理）原作者の起用問題について声明を発表。サイトでは「『常人仮面』配信停止に関するご説明とお詫び」の声明文で「『常人仮面』につきまして、原作者の起用判断および確認体制に問題があったため、配信を停止し、単行本の出荷を停止いたしました。原作者の一路一氏は、『堕天作戦』の作者である山本章一氏と同一人物です」と報告。
漫画の配信停止、コミックスの出荷停止になった経緯は「2020年に、山本氏が逮捕・略式起訴され罰金刑を受けたことを踏まえ、『堕天作戦』の連載を中止いたしました。しかしながら、2022年に、マンガワン編集部は、一路一名義の原作で新連載『常人仮面』を開始いたしました。本来であれば原作者として起用すべきではありませんでした。何よりも被害に遭われた方に対し、心よりお詫び申し上げます。編集部として責任を重く受け止めております」と説明し、「本件により、読者の皆様、『常人仮面』作画の鶴吉繪理先生や寄稿いただいている作家の皆様、ならびに関係者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことについて、深くお詫び申し上げます。マンガワン編集部」と謝罪していた。
■報告全文
明日2026年3月3日(火)に開催を予定しておりました「Oggi LIVE」につきまして、公演主催者である弊社・小学館の都合により、開催を中止させていただくことになりました。
チケット購入者の皆様に向け、本日このあと、Oggi公式サイト・SNS、およびチケット販売サイトより公演中止のお知らせをいたします。
本公演に多大なるご協力いただきました皆様に、直前にこのようなご案内となりましたこと心よりお詫び申し上げます。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
小学館 Oggi編集部一同
