日経平均が5万円台を突破し、株価は上昇を続けている。だが、その裏で進行するインフレは、私たちの生活を確実に圧迫し始めている。レオス・キャピタルワークス代表取締役社長の藤野英人氏は「対応した人と対応しない人で、素敵な未来と残酷な未来が分かれてしまう」と警鐘を鳴らす。物価上昇よりも給料を上げられるか――インフレ時代の戦いは始まっている。（全2回の1回目／続きを読む）

【動画を見る】「“物価高以上に自分の給料を上げられるか”という戦いに突入した」インフレ時代に訪れる残酷な現実《都心の賃料は10~15%急騰》

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年2月14日配信）

インフレが株価を押し上げる二つの要因

文藝春秋PLUSの番組「BUNSHUN MONEY SCHOOL」に出演した藤野氏は、日本市場について「『インフレ時代』というのがキーワードでしょう」と語った。

藤野氏によれば、インフレは株価を二つの側面から押し上げる。「株価は『利益（EPS）』と『人気（PER）』の掛け算で表せます。インフレ下では利益も人気も上がりやすくなるため、この2つの相乗効果で株価が上昇しました」

実際、日経平均は2月26日に5万8753円の最高値（2026年2月26日現在）を記録した。物価上昇率の約2倍のスピードで株価が上昇している計算だ。

NISAが円安を招くという皮肉

一方で、円安がインフレを加速させている側面もある。藤野氏が注目するのは、新NISA制度だ。

「地味ながらかなり効いているのが新NISAです」と藤野氏は指摘する。若い世代を中心にNISA口座の開設が進み、20代30代が60代70代よりも証券口座を持つ比率が上がった。



藤野英人氏

「ここ5年ほどのパフォーマンスは外国株の方が良かったため、投資先として外国株への比重が非常に高くなっています。『オルカン（オール・カントリー）』や『S&P500』といった米国株の比率が高いのです。結果として、日本の国富で大量の円を売り、ドルを買って外国資産を購入している状況です」

国が税制優遇で支援する制度が、皮肉にも円安を後押ししているという構図だ。

「賃料インフレ」が都心で始まった

インフレの影響は、住宅市場にも表れ始めている。中国人による購入は鈍化したものの、藤野氏は「都心部では賃料、つまり賃貸価格が爆発的に上昇し始めています」と語る。

これまで利回りベースで低かった賃料が、急速に上昇している。

「引っ越そうと思っても、次の物件の賃料が高くなっている状況です。家主側が退去を促し、新しい入居者に対しては賃料を10%から15%ほど引き上げることもあります」

インフレ時代に問われるものとは

藤野氏が最も強調するのは、インフレ時代における「稼ぐ力」の重要性だ。

「『物価高以上に自分の給料を上げられるか』という戦いに、日本も突入しました」

賃金が3%上がっても、物価が5%上がれば実質的な賃金は下がる。

「この状況は、デフレだった日本を除くほぼ全ての国がこの30年間ずっと続けてきた戦いです。グローバルに見れば、ごく当たり前のこと、どこの国でも起きていることが日本でも始まった」

解決策は明確だ。

「これからは、給料を上げるよう交渉したり、より高い賃金を提示する会社に転職したりといった行動を起こさなければ、インフレに追いつけず、じりじりと生活が苦しくなっていくでしょう」

対応した人と対応しない人で未来が分かれる――インフレ時代の残酷な現実である。

〈海外で1200円の「たまごサンド」が日本では300円…“コンビニで大興奮”する外国人が象徴する「円安」の残念すぎる影響〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）