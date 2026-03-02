テレビ朝日系「私が愛した地獄」が２月２６日に放送された。

ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。

この日は人気企画「“本音はベッドの上で”女子会編」。ＴＨＥ Ｗの２０１９年王者で３時のヒロイン・かなで、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、清水あいりが都内ラブホテルという密室空間でガールズトークを繰り広げた。

かなでは「好きな人はいないんですけど。最近、ちょっと嫌なことがあって…」と述懐。

「芸人なんですけど。芸人の何人かで飲んでるときに、その人が『かなちゃんとしたい』と言ってくれたんですね。でも、それって芸人何人かいるし。ちょっとノリっていうか…。私は、もちろんそんなことをあんまり言われる機会ないから、うれしいんですけど。芸人同士でそういう体だけの関係ってちょっとイヤだったんですよ。イヤだったから私は『恋愛の延長線上でするなら…』って言って」と振り返った。

つづけて「そしたら、（相手から）『でも、男性的には。したら始まるかもしれないよね』みたいなことを言われたんで。可能性もちょっとだけ信じて、私から誘うようになったんですね」と説明。

「デート行って、そういうちょっとイチャイチャする関係になったんですよ。で、『付き合ってみるのってどうかな？』って言ってみたら『俺、彼女を作る気ない』って」と話した。

ＭＣとして、スタジオで見守っていたぺえは「体の関係から恋愛になるかもしれないみたいなことを言って…。結局、こういうこと言い始めるからね」と男性の身勝手さに憤慨。稲田も「全部、その場しのぎの言葉ですよね」とうなずいた。

かなでは「これ、フラれたんですけど、そういう大人の関係になってて。ご飯を食べてホテル行くみたいな流れだったんですけど…。まず、私が全部お金払ってるんで。ホテル代も…。この時点でもう、ダメじゃないですか。分かってるんです。私もおかしいことしてるのは分かってるんですけど」と回想。さらに「（相手は途中で）寝落ちしちゃうんですよ。私、こんなにお金払って…」と話した。

かなでは「ちょっと不満がありつつも。でも他にいないんで、そういう人が。とりあえず、そういう関係が続いたんですよ。で、この間のクリスマスに銀座でお会計１０万円。ご飯屋さんで。クリスマスだったんでディナーっていうことで行ったら、お会計が１０万円で。それももちろん奢って。で、その後にホテル行っても同じような感じなんですよ。また…」と述懐。

つづけて、かなでは「年明けてから会う約束をしてたので。『いつから空いてる？』みたいな感じで聞いたら『実はちょっと彼女ができまして…』って」と話した。

きょんちぃが「（相手は）後輩ですか？」と聞くと、かなでは「同期ですね…。私は『彼女を作る気ない』って振られてるんで。しかも、その彼女っていうのが、私とクリスマスディナー行った後に出会った人らしくて。１週間足らずで付き合ったみたいな…」と説明。きょんちぃは「めっちゃ腹立ってきました…。誰っすか？そいつ…」と怒りをあらわにした。

かなでは「本当に私は。この話を。こうやって話させてもらうことが制裁だと思っています。最終的には謝ってくれたけど、全然、許せてないし」と明かしていた。