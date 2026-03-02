「Travis Japan」の松田元太（26）が2日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。先輩アイドルとの交流を明かした。

この日のゲストは「SUPER EIGHT」の丸山隆平とダンサーで女優の菅原小春。所属事務所が同じ丸山と交流があるかと問われた松田は「プライベートでも何度かお会いさせていただいたり」と打ち明けた。

MC陣が「珍しい」と驚くと、丸山は「帰国されて結構すぐの時ぐらいやんね」と回顧し、「ちょくちょくそこから」と交流は続いていると証言。プライベートの食事かとの質問にも「プライベートやんな、あれ」と平然と話した。

MCの「ハライチ」澤部佑は「松田くんってね、結構いろんな人の誘いを断る」、フリーアナウンサーの神田愛花も「行かないって有名だから」と意外そうに語ったが、松田は「でも丸山くんだけはそれこそお話も楽しく一緒にいてくださるんで、楽にいられるというか。もちろん先輩ですけれど」と笑顔で話した。

「今日一緒に共演できてうれしいっすよ」と続けると、丸山は「テレビでの活躍が、バラエティーとか目覚ましいじゃないですか。僕は一般的な目で見てるから、“あれって実際のところ、マジでボケているのか”って気になるやん！」と振り返った。

それを本人にも聞いたことがあると言い、「そしたらすっごいためて、“あれ…、マジなんす”って。そんなためんでもええ」とツッコミを入れて笑わせた。