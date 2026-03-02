ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝の三浦が２日、生まれ故郷である宝塚市役所を表敬訪問し、団体の「銀」、そして個人史上初となる「金」を報告した。

森臨太郎市長（５５）が花束を渡し、「市民みなさんが喜んでおりました」と声を掛けると、三浦は笑顔を返した。

市長はじめ幹部との談笑を終えて、共同会見に応じた三浦は「市民としてメダルを持ち帰れたことがうれしい」と、昨年１２月以来の地元凱旋を喜んだ。

帰宅後は、二つのメダルを両親に見せ「恥ずかしかったけど、『２０年支えてくれてありがとう』という言葉を伝えられてよかった」という。夕刻以降は「時差ぼけでずっと寝てました」としながらも、時間を見つけて「帰ってきた次の日には一人で大好きな宝塚駅の（商業施設）ソリオを散策しましたね」と故郷の空気を胸いっぱい吸い込んでリラックスした。

今後の競技人生については「コーチや木原選手とも話し合ってないし、今はメダルの余韻に浸っている状態なので分かりません」としつつ、将来的には「国内ではペアの指導者がいないので、そこ（の不便さ）をなくしたい。木原選手と、地方に出向いてトライアウトしていきたい」という夢を口にした。

再び宝塚市の話に戻り、小学校の給食では「きなこ揚げパンとみかんゼリー、カレーが好きでした」という思い出話を披露。「気が抜けるのでシーズン中は帰ってこない方がいいかも」というほど、地元愛を示し、あと２、３日という滞在期間「宝塚駅いけば会えるかも」と、ふるさとを堪能するプランも明かしていた。