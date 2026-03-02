〈「“物価高以上に自分の給料を上げられるか”という戦いに突入した」インフレ時代に訪れる「残酷な現実」《都心の賃料は10~15%急騰》〉から続く

コンビニで300円のたまごサンド。当たり前の日常風景だが、ロンドンやニューヨークでは1200円で売られている。レオス・キャピタルワークス代表取締役社長の藤野英人氏は、このたまごサンドの価格差に、円安と日本の物価が抱える構造的な問題を見出す。味の変わらないたまごサンドに4倍の値段を払う――その意味とは何か。（全2回の2回目／はじめから読む）

「円安がインフレを誘引している側面も」

文藝春秋PLUSの番組に出演した藤野氏は、現在の為替状況について「円安に向かいすぎている」と明言した。円安が株高を後押ししている面は確かにあるものの、その副作用も大きい。

藤野氏が指摘するのは、円安とインフレの悪循環だ。「円安がインフレを誘引している側面もあります」。一方、アメリカ側も「『少しドル高が行き過ぎているのではないか』と、トランプ大統領も懸念している」という。ドル高になりすぎると、米国の輸出競争力が失われるからだ。

高市政権の円安容認論が批判されたのも記憶に新しいが、藤野氏は「日本もアメリカも、これ以上の円安は許容しがたいという雰囲気になっているのではないでしょうか」と分析する。

「たまごサンド」が象徴すること

円安の実感を最も分かりやすく示すのが、食品の価格差だ。藤野氏はセミナーでよくたまごサンドの話をするという。

「日本のたまごサンドはコンビニで買うと280円から320円ほど。セミナーで『たまごサンドはおいしいですか』と尋ねると、『おいしいけれど、まあ普通』といった反応が返ってきます」

ところが海外では状況が一変する。



藤野英人氏

「ロンドンやニューヨークでは1000円から1200円ほどで売られています。3〜4倍の値段なのだからさぞおいしいだろう、と思うかもしれません。

しかし、実際はおいしくない。個人的には、日本のものより3倍はまずいと言いたくなるほどです」

外国人が日本のコンビニで大興奮する理由

この価格差は、訪日外国人の行動に如実に表れている。「欧米から来た観光客が日本のコンビニに行くと、大興奮するのです」と藤野氏は語る。

あるアンケートでは「アメリカ人が『日本に来て感動した食べ物』の上位に、たまごサンドを挙げている」という結果が出た。

「自国で普段食べているものより何倍も美味しく、値段は3分の1程度なのですから。300円という価格に大感動するわけです」

この現象が意味するのは二つだ。

「日本の物価がまだ安いという点。もう一つは為替が円安に行き過ぎているという点です」

為替は円高に、物価は上昇へ

藤野氏は、たまごサンドの価格差から導き出される結論として「やはり、為替は少し円高方向に是正され、同時に日本の物価も多少上がることが必要だと考えています」と語る。

円安が是正され、日本の物価が適正水準まで上がることで、内外価格差は縮小する。それは同時に、日本人の実質的な購買力の回復を意味する。

たまごサンド一つが教えてくれるのは、為替と物価のバランスがいかに生活に直結しているかということだ。300円のたまごサンドが当たり前でなくなる日は、すぐそこまで来ている。

