明かされる驚愕の駐車料金

2026年2月25日に行われた「SUUMO住みたい街ランキング2026首都圏版」の発表会で、お笑いコンビ・フットボールアワーの岩尾望さんが、都内で初めて部屋を借りた際に月極駐車場の料金に驚いたエピソードを明かしました。

同発表会のトークイベントに登壇したフットボールアワーの岩尾さん、後藤輝基さん、タレントの森香澄さんは、イベント後、報道陣から引っ越しの際に印象に残っていることについて質問を受けました。すると岩尾さんは、約20年前に大阪から東京へ上京した当時のエピソードを語りました。

岩尾さんは、大阪に住んでいた頃はミナミで家賃5万円台の1DKに住んでいたそうですが、「それで東京に行ったら5万円ではもちろん無理で、大阪の倍払って、1DKよりも狭いところしかないみたいなとこで」と、上京当時はその家賃では物件が見つからなかったことを振り返りました。

さらに驚いたのが駐車場だったといいます。岩尾さんは「家は良かったけど駐車場がないから、駐車場を借りなあかんって。それで物件から徒歩4分くらいの駐車場を別で借りたら6万円って言われた」とコメント。「今住んでる家より高いねん。そこは驚きましたよ」と当時の心境を明かしました。

相方の後藤さんも同じような状況だったそうで、「俺も離れたところに駐車場を借りて、クルマに乗るためにタクシーに乗ってたからね。いや、ホンマやねん」と話し、会場の笑いを誘いました。

なお、月極駐車場の高さは現在でも東京に引っ越そうとする人の悩みの種になっているようで、SNSでは「駐車場代が4万円かかるのが普通だと言われた」「月極駐車場代めっちゃ高いのな…名古屋の倍するやん」「都内の駐車場は狭い・高い・埋まってるの三拍子そろってる」といったコメントが見られ、上京時に愛車を諦める人も多いようです。

「SUUMO住みたい街ランキング」は、リクルートが運営する不動産・住宅サイト「SUUMO」が2009年から実施している調査です。首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県）に住む20〜40代の男女9000人を対象に、「住みたい駅」「住みたい自治体」についてそれぞれ上位3つまで回答を募り、ランキング形式で発表しています。