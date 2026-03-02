全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・仙石原のとうふ茶屋『箱根とうふ茶屋 八十八（やそはち）』です。

大豆の甘さを実感！湯豆腐に舌鼓

美しい御膳はどれも美味ながら、特筆すべきはその「温泉湯豆腐」。国産大豆を使った湯河原『十二庵』謹製の豆腐を温泉調理水で温める。クリーミーに豆腐が溶け出すのだが、これが旨い。その口当たり、大豆の甘さを実感してほしい。

八十八御膳3960円

『箱根とうふ茶屋 八十八（やそはち）』八十八御膳 3960円 水のいい箱根は豆腐も旨い。大豆本来の甘みを感じる豆腐を、完全天日塩・ゆずぽん酢醤油・胡麻だれで食す。注文が入ってから土釜で炊く「箱根峠の釜めし」も◎

仙石原『箱根とうふ茶屋 八十八（やそはち）』

［店名］『箱根とうふ茶屋 八十八（やそはち）』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町仙石原184-1

［電話］050-1720-1698

［営業時間］10時〜15時（14時LO）、17時〜21時（19時最終受付）

［休日］水

［交通］箱根登山鉄道箱根湯本駅から箱根登山バス桃源台行き約30分「仙石案内所前」下車、徒歩3分

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

