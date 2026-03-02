「もっと見たくなるプレーだった」欧州で公式戦１年ぶり出場の21歳日本人、新天地デビュー戦で現地メディアから賛辞。同世代の松木玖生も反応「He′s back」
オーストリア１部ザルツブルクのチェイス・アンリが１年ぶりの公式戦出場を果たした。
現在、21歳のDFは尚志高を卒業後、2022年の４月にシュツットガルトに加入。ドイツではブンデスリーガやチャンピオンズリーグでもプレーした。その後、昨夏にザルツブルクへ移籍したものの、怪我のため昨年３月から長期離脱が続いていた。
そんななか、現地３月１日に行なわれたオーストリアリーグ第21節のハルトベルク戦に負傷したチームメイトに代わって35分から途中出場。久しぶりに公式戦のピッチに立ち、ザルツブルクデビューを飾ったのだ。
ザルツブルクの地元メディア『Salzburg24』は採点記事でチェイスに「２点」を与えて、次のように高評価した。
「この日本人はザルツブルクのユニホームを着て新天地デビューを果たした。守備では、数回のヘディングを除いて、ほとんど仕事はなかった。しかし全体的には、もっと見たくなるような、堅実なプレーだった」
またチェイス自身は試合後、インスタグラムで「長い長い時間を経て、ピッチに戻ってこられて嬉しい。まだ始まったばかり。躊躇は敗北だ」と想いを綴る。この投稿に同世代の松木玖生は「He's back」とコメントしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
