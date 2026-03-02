衝撃を生んだマリニンの敗北…“皇帝”プルシェンコが断じた集中力の欠如「選手村はお祭り状態。その中で鋭い感覚を失った」
この五輪で精彩を欠いたマリニン(C)Getty Images
世界を震撼させた衝撃の転落だった。今冬に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子でのイリア・マリニン（米国）だ。
絶対王者は、ショートプログラムでこそ首位に立ったが、明らかに精彩を欠いていた。金メダル獲得が懸かったフリーでは、代名詞でもある「4回転ジャンプ」を決め切れずに2度も転倒。最後までパフォーマンスを立て直せずに結局8位でフィニッシュ。表彰台にすら立てなかった。
2023年12月から約2年2か月も負け知らずだったマリニンの“敗北”は、「僕は失敗したんだ……」という本人の言葉も相まって小さくない波紋を生んだ。
なぜ偉才はメダルを手に出来なかったのか。ロシア・フィギュア界のレジェンドであるエフゲニー・プルシェンコ氏は、母国メディア『Sport24』において「私は彼をとても尊敬している。なぜなら彼は地球上で初めて4回転アクセルを決めた人だ」と強調。その上で、「何事にも理由はある」と自身の考えを明かしている。
「彼が成功しなかったのは、とても残念だ。ただ、私もそうだった。2001年に私はすべての大会で優勝した。ヨーロッパ選手権、世界選手権、グランプリ、グランプリファイナル、ロシア選手権……本当にすべてで勝った。そして翌年も、私はすべての大会で優勝した。
オリンピックに向けて、100％、いや1000％の準備ができていた。（他の選手に）チャンスすらないほど、非現実的なほど準備ができていた。だが、心理的に私はオリンピックという舞台が持つプレッシャー、ジャーナリストたち、コミュニケーションに対処する準備ができていなかった。彼にもそういうことが起きたのだと思う」
優勝が約束されたような極限状態の過酷さを語るプルシェンコ氏。金メダル獲得を有力視されながら銀メダルに終わったソルトレーク五輪での実体験と比較し、マリニンに起きた“悲劇”のワケを分析したレジェンドは、こうも追及している。
「イリアは明らかに集中力を失っていた。右に一歩、左に一歩と、まさにフラフラしていたんだ。オリンピックは 4年に一度開催される。そこには多くの気を散らす誘惑がある。騒がしく、常に何らかの音楽が鳴っていて、誰かの祝賀会が行われている。
そして拠点となる選手村にいるのはフィギュアスケート選手だけじゃない。誰とでも知り合い、誰とでも気軽な会話ができる。選手村はまさにお祭り状態のような場所だ。その中で彼は最高の集中力、試合に向けた閉鎖的な鋭い感覚を失ったんだ」
マリニンに厳しい意見を寄せたプルシェンコ氏だが、期待をしていないわけではない。「皇帝」の異名で愛されるレジェンドは「私は彼が4回転、そして5回転ジャンプだってできると知っている。怪我さえしなければ、彼にはすべてが待っている。次のオリンピックが待っていると言いたい」とエールを送っている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]