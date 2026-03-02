「20年越しに」38歳イケメン声優、高校を卒業？ 「ごくせんに出てそう」「学ラン似合い過ぎ」
声優の蒼井翔太さんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。「20年越しに卒業しました」と明かし、反響を呼んでいます。
【写真】蒼井翔太の学ラン姿
ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「学ラン似合い過ぎじゃない!?」「金髪に学ラン反則です！」「こんなイケメン卒業式で見たことない」「しょーたんの第二ボタン欲しい」「ごくせんに出てそう」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「しょーたんの第二ボタン欲しい」蒼井さんは「高校の卒業式に出れずにいましたが本日20年越しに卒業しました」とつづり、3枚の写真を投稿。学ランを着用し、卒業証書を持つ姿を披露しました。金髪や大きなピアスと学生服にギャップがあり、まるでアニメのキャラクターのようです。また、3枚目の卒業証書には「福山蒼井高等学校」と書かれています。
福山潤さんも「30年目でやっと卒業」投稿の写真は、蒼井さんと声優の福山潤さんのトークショーの時のもの。福山さんも同日、自身のXを更新し「ありがとうございました！ 30年目でやっと卒業出来ました！！」とつづっています。また、福山さんのマネジメント会社「BLACK SHIP」の公式Xアカウントは、福山さんの学ラン姿を公開。気になった人はチェックしてみてくださいね。
