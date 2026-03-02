

「SOXAI RING 2」

NTTドコモ（以下、ドコモ）は、NTTドコモ・ベンチャーズが出資するSOXAIが開発する、日本発の健康管理用スマートリング「SOXAI RING（ソクサイリング）」の新モデル「SOXAI RING 2」（以下、同製品）を、2月27日からドコモオンラインショップ、および対象となるその他のECサイト、3月下旬から全国のドコモショップで発売する。また、昭和西川が運営する対象店舗でも3月下旬から同製品に関する案内（3月下旬以降、「SOXAI RING 1.1」の取扱いは終了し、店頭で消費者へ渡すチラシに掲載されたQRコードを読み込むことで、ドコモオンラインショップから「SOXAI RING 2」を購入できるようになる）を開始する。

同製品の特長は、世界最細の幅約6.7mm、厚み約2.7mm、約2gという薄さと軽さで装着による睡眠へのストレスを最小限に抑える世界最小クラス（「バイタルセンシング機能を搭載した連続駆動時間4日以上のスマートリング」を開発する主要スマートリングメーカーの公開情報をもとに比較（SOXAI調べ、2025年12月10日時点））の健康管理用スマートリング。さらに、凸凹や偏りのない真円形状が、着けていることを忘れるほどの装着感を実現し、装着によるストレスを減らす。

バッテリー性能も大幅に進化し、前モデルの「SOXAI RING 1.1」は最大9日間使用できたが、同製品では最大14日間の連続使用を実現した。頻繁な充電の手間なく、24時間あなたの健康を見守り続ける。





SOXAIが独自開発し特許を取得した光電容積脈波（PPG）センサー「Deep Sensing」を同製品から新たに搭載した。これによって、心拍数や血中酸素レベル、皮膚温度などの計測精度が飛躍的に向上し、睡眠時無呼吸の傾向など、身体状態をより正確に可視化することが可能となった。最新の睡眠学のトレンドに基づいたスコアリングロジックによって、睡眠時間や睡眠効率など7つの指標からユーザーの睡眠実態に即した睡眠スコアを算出。「睡眠」「体調」「運動」の3つのカテゴリー毎にスコアを計測して生活の質（QoL）を可視化し、AIがユーザーに合わせて生活習慣改善のアドバイスを提示して、ユーザーの健康増進をサポートする。





設計から製造・検査、データ管理までをすべて国内で実施することで高い品質を実現している。IP68相当／100m防水の性能を備え、表面にはシチズン時計の表面硬化技術「デュラテクト」加工を施すことで、24時間ストレスなく装着し続けることができる。

同製品と「dヘルスケア」を連携させることで、歩数や消費カロリー、睡眠データを「dヘルスケア」上で一元管理することが可能。「dヘルスケア」のミッションクリアによるdポイント（期間・用途限定）の獲得や、個々のユーザーに合わせた健康コラムの配信などを通じて、楽しみながら健康習慣の定着を図ることができる。

［小売価格］3万9980円（税込）

※SOXAI RING 2用サイジングキット：550円（税込）

［発売日］2月27日（金）から順次

NTTドコモ＝https://www.docomo.ne.jp