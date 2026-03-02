ブルボンは、ひとくちサイズのかわいいスナックパン「クリームあ〜んぱんときめきベリー袋」を3月3日から発売する。

「クリームあ〜んぱんときめきベリー袋」は、イースト菌で発酵させて作ったひとくちサイズのパンの中に、ラズベリーで甘酸っぱさを引き立てたいちご風味のクリームを入れた。カルシウムとその吸収を助けるビタミンDを配合しており、子どものおやつにもぴったりな商品となっている。

“あ〜ん”と大きく口を開けて食べると、2種類のベリーのさわやかな味わいが広がる。



「クリームあ〜んぱんときめきベリー袋」3種類のパッケージ

「チョコあ〜んぱん」は、ソフトなチョコレートを中に詰めたかわいいいひとくちサイズのパン。当時、“あんパン”が国内のどの店にも並んでいた様子を見た開発者が、多くの人々に長く愛されるあんパンのような商品を作りたいと考え、同社の製造技術を活用しチョコレートを中に入れたひとくちサイズのパンを開発した。1986年の発売以来、キャラクターの“あんぱんおじさん”のデザインとともに好評を得ている、今年で発売40年のロングセラー商品となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

袋形態：3月3日（火）

箱形態：3月24日（火）

ブルボン＝https://www.bourbon.co.jp