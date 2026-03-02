「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、新しく誕生したシリーズ「Momo」の、遊び心あふれるハンドバッグと、大人の気品をまとうトートバッグを発売した。

デザイナー・山口絵理子氏が「Momo」の開発において最もこだわったのは、3つの「表情」とのこと。しっかりとした「本体」、くしゅっとした柔和な表情の「マチ」、弾力と安定感を備えた「ハンドル」−−だという。素材の魅力を多角的に引き出し、計算されたバランスで配置。それらが共鳴し合うことで、一つのバッグとして完成した。単なる機能美を超えた、革の豊かな表情を楽しめる。



「モモ ハンド」

ふっくらとした愛らしいフォルムの「モモ ハンド」は、サイドのベルトを調整することで、ふんわりとした立体感を出したり、絞って重なりを強調したりと、表情豊かなデザインに仕上げた。その日のコーディネートや荷物の量に合わせて、フォルムを変えて楽しめる。



「モモ トート」

ビジネスシーンにも馴染むデザイン「モモ トート」は、有機的なマチが描く柔らかなフォルムと、真っすぐに伸びるハンドルのラインが、装いに凛とした佇まいを添える。マチから繋がる仕切りによって、中の荷物をすっきりと整理できる三層構造に設計した。厚みのあるアイテムも、バッグの形を崩さずスマートに収納でき、小物の出し入れのしやすさも可能にした。



左から：「モモ トート」「モモ ハンド」

両モデルに共通するのは、それぞれのレザーを美しく引き立てる、コントラストを効かせた配色の「コバ塗り」。あえてコントラストを効かせた配色を施すことで、手仕事の丁寧さと、凛とした佇まいを際立たせた。

「モモ ハンド」は、春の景色に溶け込むような、爽やかで淡い色彩を中心としたカラーを、「モモ トート」は、ビジネスシーンにも合わせやすいベーシックカラーを用意した。

［小売価格］

モモ ハンド：3万7400円

モモ トート：4万9500円

（すべて税込）

マザーハウス＝https://www.motherhouse.co.jp