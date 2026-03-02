栃木県小山市は、昨年３月末に閉校となった市立網戸小学校跡地に木のおもちゃをテーマにした「おもちゃ美術館」の誘致を決めた。

地元から「多世代で利用でき、市外から人が集まる施設」の整備を望む意見が出ていた。２０２６年度に基本計画を策定、２９年度中の開館を目指す。（林栄太郎）

おもちゃ美術館は、東京都新宿区で「東京おもちゃ美術館」を運営するＮＰＯ法人「芸術と遊び創造協会」が沖縄、岩手、奈良県など１４か所で展開する体験型施設。市によると、学校跡地に設置するケースが多い。小山市に開設されれば、県内初という。

同法人は、木のおもちゃを通して子供たちの木材や環境への関心を高める木育（もくいく）の普及を進める。拠点となるおもちゃ美術館では、ボランティアの「おもちゃ学芸員」がスタッフとして活動、地域の特性を生かした展示やイベントなどを行う。

同市では公共施設の跡地利用を検討する中、おもちゃ美術館の誘致案が浮上、同法人と協議し、網戸小跡地の利用が決まった。同法人の監修で市が施設を整備し、運営は民間に委託する。

網戸小の跡地利用については、地域代表などによる懇話会が昨年３月、「高齢者が集まることができる」「子供の居場所になる」「地域コミュニティーの核になる」「地域の外からも人が集まる」などの機能を備えた施設の整備を求める提言をまとめた。市は「幅広い世代が交流する体験施設としておもちゃ美術館が提言内容に合致した」としている。

担当する市教育委員会こども政策課では「廃校跡地の活用で苦労する自治体は多い。各地のおもちゃ美術館を見ると、集客や収益につながる実績があり、地域の活性化にも効果があると考える」としている。

市では５億円前後の費用を想定、２６年度一般会計当初予算案に基本計画策定費など計約１８００万円を計上した。