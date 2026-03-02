東京地方に大雪に関する気象情報　3日夜から多摩地方で降雪予報で気温低下なら23区で積雪も　気象庁

2日午後4時半過ぎ、気象庁は東京地方の大雪と大雨に関する気象情報を出した。

気象庁は、東京地方では、3日夕方から4日午前中にかけて、多摩地方の山沿いや山地を中心に、大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒するよう呼びかけた。また伊豆諸島では、3日夜のはじめ頃から4日午前中にかけて、土砂災害に注意・警戒を求めた。

気象庁によると、前線を伴った低気圧が3日は本州の南岸を東北東へ進み、4日は発達しながら伊豆諸島付近から三陸沖に進む見込み。

東京地方では、この南岸低気圧の影響で、3日明け方から4日午前中にかけて雨や雪が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となる見通し。

多摩地方の平地でも積雪となる所があり、予想より地上気温が低くなった場合には、23区でも積雪となる可能性があるとしている。

2日午後6時から3日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、多摩北部1センチ、多摩南部1センチ、多摩西部7センチ。

その後、3日午後6時から4日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、多摩北部1センチ、多摩南部1センチ、多摩西部7センチとなっている。多摩西部では、予想より地上気温が低くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があるとしている。

気象庁は大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒を呼びかけた。

また、伊豆諸島では、低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が不安定となり、3日夜のはじめ頃から4日午前中にかけて発達した雨雲がかかる見込みだという。

雷を伴った激しい雨の降る所があると見込まれ、雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があるという。

3日に予想される1時間降水量は多い所で、伊豆諸島北部30ミリ、伊豆諸島南部30ミリ、2日午後6時から3日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で伊豆諸島北部80ミリ、伊豆諸島南部100ミリ。

その後、3日午後6時から4日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、伊豆諸島北部 50ミリ、伊豆諸島南部60ミリとなっている。

気象庁は土砂災害に注意・警戒を呼びかけた。