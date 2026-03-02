野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）らが参加した侍ジャパンの決起集会の様子を投稿した動画がバズっている。

漫画家のまるぜん氏が１日夜、自身のＸ（旧ツイッター）に「焼肉行ったら大谷さん来て横転」と投稿。白のシャツに黒のセットアップ姿の大谷らが飲食店に入店する姿を撮った動画を添付した。この投稿は２日夕現在で１０００万表示されている。

まるぜん氏は同日夜に続けて「野球よく分からんけどめちゃくちゃ奇跡的な瞬間に立ち会ったらしい」と投稿。侍ジャパンの決起集会が散会した後、メンバーが続々と退店する姿を撮った動画を添付した。

大谷は店内で居合わせた他の客から「大谷さ〜ん！」と歓声を浴びる中、さっそうと店をあとにした様子がうかがえる。菊池雄星（エンゼルス）、山本由伸（ドジャース）、村上宗隆（ホワイトソックス）、菅野智之（ロッキーズ）、岡本和真（ブルージェイズ）らの姿もあった。

同氏は同日夜に続けて「みんなで大谷さんを一目見ようとお客さんどうしで協力（？）してて、人の温かみを感じた まだまだこの世も捨てたもんじゃないんやね…」と投稿した。

当の大谷も１日、自身のインスタグラムに当該決起集会の様子を報告。「明日からまたみんなで頑張りましょう」と投稿し、メンバーの集合写真を添付した。

まるぜん氏は漫画誌「まんがタイムきららフォワード」でギャグ漫画「だめユニ！〜だめだめなユニコーン娘を召喚してしまいました〜」を連載中。