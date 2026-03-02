BTS・JIN、抜群のスタイル際立つ“爽やかSHOT”にファン歓喜！J-HOPEの反応も話題に

BTSのJINが、爽やかなビジュアルでファンを魅了した。

JINは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】“そこ”見せてもいいの…？フェロモン出すぎなJIN

公開された写真には、日差しが降り注ぐ屋外で、カメラに向かってポーズを取るJINの姿が収められている。

JINはブラウンのジャケットにシンプルなボトムスを合わせたシックなスタイリングで、ナチュラルながらも洗練された雰囲気を演出。すらりと伸びた長い脚と均整の取れたプロポーションが際立ち、抜群のスタイルをあらためて証明した。

投稿にはJ-HOPEから「wow」というコメントが寄せられ、メンバー同士の仲の良さを感じさせた。

（写真＝JIN Instagram）

なお、JINが所属するBTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』でカムバックする。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。