緊迫する中東情勢のなか、ドバイ・ワールドＣ（２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）の主催者であるドバイ・レーシングクラブが２日、公式Ｘ（旧ツイッター）で現地で調整するフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の様子を動画でアップした。

公式Ｘは「おはよう、フォーエバーヤング」とつづり、「ドバイ・ワールドカップの有力馬は今朝、メイントラックで調教を楽しんでいます」と投稿。リラックスしながらダートコースを周回する様子の動画を添えている。

フォーエバーヤングはサウジＣで史上初の連覇を達成し、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で行われるドバイ・ワールドＣ出走のため、２月１７日にリヤドを出発。その後ドバイに入って、メイダン競馬場で調整を続けている。

また、鈴木憲和農林水産相が１日に自身のＸ（旧ツイッター）で「中東情勢を踏まえて、今朝から、現地の大使館への出向者の状況や、ドバイに滞在しているＪＲＡ所属の競馬関係者の状況（競走馬を含む）などの報告を受けました」と投稿。続けて「邦人保護を第一に、政府あげて万全を期してまいります」としている。

大臣の投稿を受けて、矢作芳人厩舎も公式Ｘで「ありがとうございます。今のところフォーエバーヤングを含め、人馬とも穏やかに過ごしています」とリプライしている。