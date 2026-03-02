「伊左座」はなんて読む？福岡県に関する問題です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「伊左座」はなんて読む？
「伊左座」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、福岡県に位置するひらがな3文字の地名です。
いったい、「伊左座」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「いさざ」でした。
伊左座は、福岡県遠賀郡水巻町に位置しています。
そんな伊左座が位置する水巻町は福岡県北部に位置する、山や川に恵まれた自然豊かな町。
JR鹿児島本線・筑豊本線の2路線が利用でき、町の中央を国道3号線が通るなど交通アクセスも良好で、北九州都市圏のベッドタウンとして発展を続けています。
ちなみに、遠賀川周辺では、春に菜の花、秋には紅・ピンク・白のコスモスが一面に咲き誇り、訪れる人々の心をやさしく癒やしてくれるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名事典オンライン』
・『水巻町観光ガイド』
