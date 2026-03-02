◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日、オリックスとの強化試合に向けて球場入りし、取材対応。「みなさんの顔を見て、気が引き締まる思い」「体調はいい。しっかり頑張ります」などと話した。

巨人からメジャー挑戦１年目の岡本はここまでフロリダ州ダンイーデンのチームキャンプで調整。オープン戦４試合で、打率３割３分３厘、１本塁打、４打点をマークするなど、順調に準備を進めてきた。「（ＷＢＣで）１試合でも長く、多く試合が出来るように。何とか貢献できるように頑張りたいと思います」と意気込みを口にしていた。

前回２３年大会は、準々決勝イタリア戦の３ラン、米国との決勝戦でソロアーチを放つなど大活躍。打率３割３分３厘、７打点の結果を残した。今大会は正三塁手として期待されている。

前日１日にはメンバー全員が集まって決起集会を開催。岡本も帰国直後に駆け付け、「すごいイイ雰囲気、楽しい雰囲気の中で過ごしました」とチームワークの良さを感じ取った。

侍ジャパンは２月２７、２８日にバンテリンドームで中日と壮行試合を実施。ドジャース・大谷翔平らメジャー組は規定により、出場しなかった。試合の管轄がＷＢＣ側へと移る３月２日のオリックスとの強化試合（京セラドーム）から出場が可能。帰国直後の岡本は２日の試合を欠場するが、本大会に向けて調整を進める。