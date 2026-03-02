◇強化試合 侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日 京セラＤ）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合に臨む。試合に先立って行われた会見に出席した岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は、「どこの（国の）ピッチャーも野手もどの国も良い選手ばかりだと思うので、頑張ります」と意気込みを語った。

初めてのメジャーキャンプを切り上げ、ようやくチームに合流した岡本。時差ボケについて聞かれると「変な時間に寝ないとか、それなりにしましたけど…あんまりよく分からないですけど、今凄く汗かいているので、井端さんに“体温が上がっていたら時差ボケだよ”と言われた。動いたら倒れてるかもしれないので見ていてください」とニヤリ。変わらぬ岡本節に会見場は温かな笑いに包まれた。

会見で井端監督は、岡本に関して「昨日の夕方から夜にかけて帰国したので、コンディションを整えるために練習だけですね」と明かした。

この日からメジャー組の実戦出場が可能に。山本由伸、岡本を含めた30戦士が球場入り。ついに全メンバーが集結した。コンディション面で岡本はスタメンに入らなかったが、超豪華布陣となった侍打線。井端監督は「実績ある選手がいっぱいいる、打線なので、どう点が取れるか2試合見極めないといけない。微調整はあると思う。発車しないと分からない。今日は楽しみにしたいと思います」と語った。