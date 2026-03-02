「人生最幸の2月でした」城咲仁の妻・加島ちかえ、両親の“顔出し”ショット披露 城咲＆愛娘も交え親子3世代が集合「幸せが滲み出るわ〜」「いい家族ですね」
先月13日に第1子女児の出産を報告した、元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）の妻でタレントの加島ちかえ（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。両親を“顔出し”で紹介し、夫・城咲と愛娘も交えた“親子3世代”のひとときの様子を披露した。
【写真】「人生最幸の2月でした」両親＆夫・城咲仁＆愛娘との5ショットを披露した加島ちかえ
加島は「両親が関西の実家から娘に会いに来てくれました 私の里帰りの逆で、里あがり??母が1カ月ほど前から東京の我が家に来てくれ産後の私の生活のサポートと 私たち新米夫婦に育児を教えてくれています」「母の手料理を毎日食べられる幸せ。洗濯、お掃除、日々の細かな家事をしてくれるありがたさ。娘の深夜の夜泣きやケアも母が付きっきりで一緒に支えてくれて本当に心強い存在」とつづり、親子3世代の5ショットや、両親と愛娘が記念撮影する様子、母が作ってくれたという手料理など、さまざまな家族の時間の様子を切り取った写真を多数アップ。
「『無償の愛』たっぷりで私を育ててくれた両親。そんな親に私もなりたい…人生最幸の2月でした」と、両親への感謝と自身も母になることへの心境を改めてつづり投稿を締めくくった。
この投稿にファンからは「幸せが滲み出るわ〜!!」「いい家族ですね〜」「ちかちゃん良かったね。御飯美味しそう」「小さいお手手かわいい〜」などのコメントが寄せられている。
【写真】「人生最幸の2月でした」両親＆夫・城咲仁＆愛娘との5ショットを披露した加島ちかえ
加島は「両親が関西の実家から娘に会いに来てくれました 私の里帰りの逆で、里あがり??母が1カ月ほど前から東京の我が家に来てくれ産後の私の生活のサポートと 私たち新米夫婦に育児を教えてくれています」「母の手料理を毎日食べられる幸せ。洗濯、お掃除、日々の細かな家事をしてくれるありがたさ。娘の深夜の夜泣きやケアも母が付きっきりで一緒に支えてくれて本当に心強い存在」とつづり、親子3世代の5ショットや、両親と愛娘が記念撮影する様子、母が作ってくれたという手料理など、さまざまな家族の時間の様子を切り取った写真を多数アップ。
「『無償の愛』たっぷりで私を育ててくれた両親。そんな親に私もなりたい…人生最幸の2月でした」と、両親への感謝と自身も母になることへの心境を改めてつづり投稿を締めくくった。
この投稿にファンからは「幸せが滲み出るわ〜!!」「いい家族ですね〜」「ちかちゃん良かったね。御飯美味しそう」「小さいお手手かわいい〜」などのコメントが寄せられている。