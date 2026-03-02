ベビースター×屋台グルメ♡焼トウモロコシ＆たこ焼味が限定登場

つまみやすい幅広麺で人気の「ベビースタードデカイラーメン」から、屋台気分を楽しめる期間限定フレーバーが登場♡焼トウモロコシとたこ焼という、思わず手が伸びる王道屋台グルメの味わいを再現。おうちにいながら、香ばしい屋台めぐり気分を楽しめる新作です。

香ばしさ広がる限定2味

屋台の香ばしさをぎゅっと閉じ込めた、食べ比べも楽しい2つの限定フレーバーが登場。

オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

『ベビースタードデカイラーメン（焦がし醤油香る屋台の焼トウモロコシ味）』は、香ばしい醤油のコクとトウモロコシの甘みが絶妙にマッチし、ひと口ごとに屋台の臨場感が広がります。

オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

『ベビースタードデカイラーメン（ソースが香ばしい屋台のたこ焼味）』も濃厚ソースの旨みと香ばしい風味がクセになる味わいで、おやつにもおつまみにもぴったりです。

定番焼そばで屋台めぐり

オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

あわせて楽しみたいのが、定番の『ベビースタードデカイ焼そば（ソースマヨ味）』。香ばしいソースにマヨのコクが重なり、満足感のある味わいです。

焼トウモロコシ、たこ焼、焼そばの3種を並べれば、まるで屋台グルメめぐり♡幅広麺ならではの食べやすさで、ついつい手が止まらなくなりそう。

発売日＆販売情報

期間限定の2商品は、2026年3月2日（月）より全国のコンビニエンスストアで発売、3月16日（月）より全国のスーパーマーケットなどで順次展開されます。

定番の『ベビースタードデカイ焼そば（ソースマヨ味）』は、全国のスーパーマーケットなどで販売中です。

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

おうちで屋台気分を♡

外で食べる屋台グルメのワクワク感を、気軽に味わえるベビースターの限定フレーバー。香ばしさと甘み、濃厚ソースのコクがそれぞれに楽しめるラインアップは、家族や友人とのシェアにもぴったりです。期間限定の味わいを、ぜひこの春チェックしてみてください♡