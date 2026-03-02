スギ花粉の飛散が、ピークを迎えています。週末のスギ林からは、花粉が大量に飛散している様子が見られました。

【写真を見る】煙のように舞い上がる…“スギ花粉”がピーク 滋賀･岐阜から名古屋方面にやってくる スギ林で調査

（桜沢信司気象予報士 2月28日）

「滋賀県米原市です。3週間前、こちらで花粉の調査を行いました。きょうは花粉の粒が大きくなって、黄色っぽくなっています。もう開いているかもしれませんね」

滋賀県米原市。この周辺の花粉は、北西の風によって、名古屋などにもまき散らすといわれています。無数についたスギの雄花。ちょっと触れると…

（桜沢気象予報士）

「うわ～、すごい。完全に開いていますね」

中の花粉が飛び出してきました。

今がピーク「煙のようになっています」

約1か月前に同じ場所で撮影したものと比較すると、うろこ状の雄花に隙間ができています。

ここから花粉が飛び出していくのです。

この米原市や岐阜県の西濃地域を、回ってみました。すると…



（桜沢気象予報士）

「すごいすごい。煙のようになっています。花粉が舞い上がっているのがわかります」

花粉の影響で、山全体がぼんやりと霞んでいました。スギ花粉は、まさに今がピークとなっています。