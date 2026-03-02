気象庁によりますと、関東甲信地方では、あす３日から４日にかけて、南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となり、関東地方南部の平地でも積雪となる所があるということです。

【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？ 3月2日（月）～3月7日（土）の雪雨シミュレーション

積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意、また、関東地方の海上では、４日はうねりを伴った高波に警戒が必要だということです。

関東甲信地方では、３日夕方から４日にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、ビニールハウスの倒壊、架線や電線、樹木への着雪、なだれにも注意してください。関東地方の海上では、４日はうねりを伴った高波に警戒してください。

▶３月２日（月）～3月７日（土）までの雪雨シミュレーション画像

２日(月)

３日(火)

気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は発達しながら伊豆諸島付近から三陸沖に進む見込みです。



関東甲信地方では、南岸低気圧の影響で、３日明け方から４日にかけて雨や雪が降る見込みです。山沿いや山地を中心に大雪となり、関東地方南部の平地でも積雪となる所が、また、関東地方の海上では４日は非常に強い風が吹き、うねりを伴って大しけとなるということです。



［雪の予想］

２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ２０センチ

関東地方北部の平地 ２センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ７センチ

関東地方南部の平地 １センチ

甲信地方 ２０センチ



が予想されています。

４日(水)

気象庁によりますと、

３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ３０センチ

関東地方北部の平地 １０センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ７センチ

関東地方南部の平地 １センチ

甲信地方 １５センチ



予想より地上気温が低くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。



［波の予想］

関東地方の海上では、４日はうねりを伴い大しけとなる見込みです。

４日に予想される波の高さ

関東地方 ６メートル うねりを伴う



が予想されています。

５日(木)

６日(金)

７日(土)

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。