【夫婦、小さなすれ違い…】「…で？」はNG！オチなしトーク【第64話まんが】#ママスタショート
夫婦とはいえしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、オチを求めてしまうがあまりに起こった“小さなすれ違い”です。
妻「あの店！ 友だちと行ったことあるんだけど、美味しかった〜」
妻「ママ友がさ〜、近所のコンビニでバイトはじめたんだって〜」
妻「この間、知らない番号から通知がきてて、びっくりしたの〜」
なんてことのない妻との雑談。日々の他愛もない会話も大事ですよね。しかし夫としてはモヤモヤしてしまうのだそう。
夫の心の声「オチ、ないんかい！」
あーあー、そういうことですね。だから何なんだ、と思うんですよね。とはいえ、「それで？」とか「オチは？」とか口にしてしまうと、夫婦喧嘩の原因にもなりかねません。この手の会話は聞いてほしいだけなので、オチを求めるのは諦めてくださ〜い。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
