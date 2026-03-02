【夫婦、小さなすれ違い…】「…で？」はNG！オチなしトーク【第64話まんが】#ママスタショート

夫婦とはいえしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？　許せない？　ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。



今回は、オチを求めてしまうがあまりに起こった“小さなすれ違い”です。

妻「あの店！　友だちと行ったことあるんだけど、美味しかった〜」

妻「ママ友がさ〜、近所のコンビニでバイトはじめたんだって〜」

妻「この間、知らない番号から通知がきてて、びっくりしたの〜」

なんてことのない妻との雑談。日々の他愛もない会話も大事ですよね。しかし夫としてはモヤモヤしてしまうのだそう。

夫の心の声「オチ、ないんかい！」

あーあー、そういうことですね。だから何なんだ、と思うんですよね。とはいえ、「それで？」とか「オチは？」とか口にしてしまうと、夫婦喧嘩の原因にもなりかねません。この手の会話は聞いてほしいだけなので、オチを求めるのは諦めてくださ〜い。

夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？

